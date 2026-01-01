Nike Air Max
Herren-Webjacke
Traditioneller Air Max-Style trifft auf klassischen Tragekomfort. Diese schlichte Jacke in einer optimierten Passform besteht aus leichtem Taft mit schweißableitender Technologie für hohen Tragekomfort. Dezente Reißverschlusstaschen auf der Brust bieten sicheren Stauraum.
- Gezeigte Farbe: Wolf Grey/Cool Grey/Schwarz
- Style: IU5683-012
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Nike Air Max
Traditioneller Air Max-Style trifft auf klassischen Tragekomfort. Diese schlichte Jacke in einer optimierten Passform besteht aus leichtem Taft mit schweißableitender Technologie für hohen Tragekomfort. Dezente Reißverschlusstaschen auf der Brust bieten sicheren Stauraum.
Produktinformationen
- Elastisches Material an Saum und Bündchen
- Elastischer Kordelzug an der Kapuze
- Reflektierende Designdetails
- Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
- Body: 94 % Nylon / 6 % Elastan. Futter: 100 % Polyester;
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Wolf Grey/Cool Grey/Schwarz
- Style: IU5683-012
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 180 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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