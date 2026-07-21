Nike Air Max 95 By You personalisierbarer Herrenschuh

KG custom 96s
keving318764108
I love my black and white custom 95s with KG on the back! Fire
Feiere die Anziehungskraft von Arbeitskleidung mit einer Neuauflage des Nike Air Max 95 By You. Funktionelle Materialien wie poliertes Twill und Leder sind robust und strapazierfähig und erinnern an Laufsteg-Style. Perfekte, dezente Details wie Kontrastnähte und Farbverlaufsschichten verleihen diesem langjährigen Lieblingsschuh eine ganz neue Tiefe.
Nike Air Max 95 By You
WORK IN PROGRESS.
Feiere die Anziehungskraft von Arbeitskleidung mit einer Neuauflage des Nike Air Max 95 By You. Funktionelle Materialien wie poliertes Twill und Leder sind robust und strapazierfähig und erinnern an Laufsteg-Style. Perfekte, dezente Details wie Kontrastnähte und Farbverlaufsschichten verleihen diesem langjährigen Lieblingsschuh eine ganz neue Tiefe.
Das Kleidungsstück kombiniert Workwear-Style mit dem Style der 2000er Jahre mit strapazierfähigen Materialien wie poliertem, leicht glänzendem Twill und klassischem Leder für ikonische Lagen.
Du musst genau hinschauen, um die abgestimmten und gefluteten Farbspiele zu sehen, die für diesen Schuh entwickelt wurden. Die optionalen Kontrastnähte ermöglichen es angehenden und professionellen Designern, ihre stilistischen Sensibilitäten zum Ausdruck zu bringen.
Füge eine personalisierte Nachricht mit bis zu drei Zeichen auf jeder Ferse hinzu oder behalte das originale "Air"-Logo.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
KG custom 96s
keving318764108
I love my black and white custom 95s with KG on the back! Fire
Bryantfa190c7d01f646c892183d187946c24c
Awesome shoe pattern is awesome
SimmH550387323
I love being able to customize my shoes, I get a lot of compliments on having one of a kind thank you for the customization options
Nike Air Max 95 By You
Dieses Produkt wurde individuell gefertigt. Bestellungen von individuell angepassten Produkten können nach 15 Minuten nicht mehr storniert werden. Außerdem kann der Artikel nicht zurückgegeben werden, sofern kein Mangel vorliegt.