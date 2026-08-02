Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion" Schuh (Herren)

Das ursprüngliche Design des Air Max 95 mit seinen einzigartigen,⁣ wellenförmigen Designlinien und der ist von der menschlichen Anatomie und der Track-Ästhetik der 90er Jahre inspiriert. In dieser Version werden verschiedene Materialien und eine sichtbare Dämpfung kombiniert, die zusammen einen unglaublich bequemen mehrlagigen Look ergeben. Die Skorpion-Details sorgen für den gewissen Biss.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Gamma Blue/Metallic Silver/Chrome

Style: IM4691-001

Ursprungsland/-region: Indonesien