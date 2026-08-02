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Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion" Schuh (Herren) - Schwarz/Gamma Blue/Metallic Silver/Chrome

Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion"

Schuhe für Herren

CHF 220
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Das ursprüngliche Design des Air Max 95 mit seinen einzigartigen,⁣ wellenförmigen Designlinien und der ist von der menschlichen Anatomie und der Track-Ästhetik der 90er Jahre inspiriert. In dieser Version werden verschiedene Materialien und eine sichtbare Dämpfung kombiniert, die zusammen einen unglaublich bequemen mehrlagigen Look ergeben. Die Skorpion-Details sorgen für den gewissen Biss.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Gamma Blue/Metallic Silver/Chrome
  • Style: IM4691-001
  • Ursprungsland/-region: Indonesien

Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion"

CHF 220

Das ursprüngliche Design des Air Max 95 mit seinen einzigartigen,⁣ wellenförmigen Designlinien und der ist von der menschlichen Anatomie und der Track-Ästhetik der 90er Jahre inspiriert. In dieser Version werden verschiedene Materialien und eine sichtbare Dämpfung kombiniert, die zusammen einen unglaublich bequemen mehrlagigen Look ergeben. Die Skorpion-Details sorgen für den gewissen Biss.

Vorteile

  • Beim Obermaterial ließ man sich vom menschlichen Körper inspirieren: die Mittelsohle/Außensohle ist die Wirbelsäule, die Einsätze auf dem Obermaterial sind die Muskeln und die Schnürsenkel die Rippen des Schuhs.
  • Die Kombination aus Textil und Leder schafft einen mehrlagigen, strapazierfähigen Look.
  • Das sichtbare Max Air-Element sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
  • Flexkerben in der Mittelsohle/Außensohle sorgen für ungeingeschränkte Bewegungsfreiheit.

Produktinformationen

  • Obermaterial aus echtem Leder und Kunstleder
  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Gamma Blue/Metallic Silver/Chrome
  • Style: IM4691-001
  • Ursprungsland/-region: Indonesien

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (2)

5 Sterne

  • JanelleM274394228

    I love the color! The all black and the hints of the bright turquoise blue really brings the shore out!

  • mikey870230369

    Really nice design and fits nicely

Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion" Schuh (Herren)

Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion"

CHF 220

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