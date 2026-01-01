Nike Air Max 90 Schuh (Herren)

Der Air Max 90 bleibt mit der legendären Waffelsohle seinen Laufsport-Wurzeln treu, während genähte Überzüge und strukturierte Akzente für den 90er-Look sorgen, den du so liebst. Die Farben sind gut kombinierbar und die sichtbare Dämpfung bietet viel Tragekomfort, egal wo du gerade unterwegs bist.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey

Style: IV4695-001

Ursprungsland/-region: Vietnam