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Nike Air Max 90 Premium "Scorpion" Schuh (Herren) - Schwarz/Gamma Blue/Ice/Chrome

Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"

Schuhe für Herren

CHF 170
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Der Air Max 90 bleibt mit der legendären Waffelsohle seinen Laufsport-Wurzeln treu, während genähte Überzüge und strukturierte Akzente für den 90er-Look sorgen, den du so liebst. Die Metallic-Akzente und Skorpion-Details setzen ein markantes Statement, während die sichtbare Dämpfung Tragekomfort für unterwegs bietet.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Gamma Blue/Ice/Chrome
  • Style: IQ9438-001
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"

CHF 170

Der Air Max 90 bleibt mit der legendären Waffelsohle seinen Laufsport-Wurzeln treu, während genähte Überzüge und strukturierte Akzente für den 90er-Look sorgen, den du so liebst. Die Metallic-Akzente und Skorpion-Details setzen ein markantes Statement, während die sichtbare Dämpfung Tragekomfort für unterwegs bietet.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Synthetik und echtem Leder mit synthetischen Überzügen sorgt für einen strapazierfähigen, mehrlagigen Look.
  • Die weiche, bequeme Max Air-Dämpfung bietet genau das richtige Maß an Halt.
  • Die Gummi-Außensohle mit Waffelprofil sorgt für Traktion und traditionellen Style.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Gamma Blue/Ice/Chrome
  • Style: IQ9438-001
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (6)

4.8 Sterne

  • Happy customer.

    Oneal557477304

    Great product great color choice. Very happy with this new design. Keep them coming I appreciate it.

  • AM90´s premium scorpion edition rockt!

    MichaelP884435975

    nicer look, fit wie immer bei den 90s und die Farben sind genial. Einfach Premium

  • Nice Trainers

    Tommybee4d54cfd3b4a6ba502b06b21ca3f1a

    They are nicely designed trainers but mine came with defects and damage on the rubber so I'm not happy about that. The quality control just seems bad and I doubt I'd see a pair like that on a shop floor. So I was pretty disappointed with my order and haven't worn them yet, I'll probably just stick with triple black in the future. I don't know why they call it "premium" when the quality is actually worse in my opinion. They also make that sticky noise when walking in them. I wish they would do more cool designs like this though with Scorpions and other logos on them.

Nike Air Max 90 Premium "Scorpion" Schuh (Herren)

Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"

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