Nike Air Max 90 Premium "Scorpion" Schuh (Herren)

Der Air Max 90 bleibt mit der legendären Waffelsohle seinen Laufsport-Wurzeln treu, während genähte Überzüge und strukturierte Akzente für den 90er-Look sorgen, den du so liebst. Die Metallic-Akzente und Skorpion-Details setzen ein markantes Statement, während die sichtbare Dämpfung Tragekomfort für unterwegs bietet.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Gamma Blue/Ice/Chrome

Style: IQ9438-001

Ursprungsland/-region: Vietnam