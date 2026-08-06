Nike Air Max 90 Premium "Scorpion" Schuh (Herren)

Happy customer.
Oneal557477304
Great product great color choice. Very happy with this new design. Keep them coming I appreciate it.
Der Air Max 90 bleibt mit der legendären Waffelsohle seinen Laufsport-Wurzeln treu, während genähte Überzüge und strukturierte Akzente für den 90er-Look sorgen, den du so liebst. Die Metallic-Akzente und Skorpion-Details setzen ein markantes Statement, während die sichtbare Dämpfung Tragekomfort für unterwegs bietet.
Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"
Der Air Max 90 bleibt mit der legendären Waffelsohle seinen Laufsport-Wurzeln treu, während genähte Überzüge und strukturierte Akzente für den 90er-Look sorgen, den du so liebst. Die Metallic-Akzente und Skorpion-Details setzen ein markantes Statement, während die sichtbare Dämpfung Tragekomfort für unterwegs bietet.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.8 Sterne
Happy customer.
Oneal557477304
Great product great color choice. Very happy with this new design. Keep them coming I appreciate it.
AM90´s premium scorpion edition rockt!
MichaelP884435975
nicer look, fit wie immer bei den 90s und die Farben sind genial. Einfach Premium
Nice Trainers
Tommybee4d54cfd3b4a6ba502b06b21ca3f1a
They are nicely designed trainers but mine came with defects and damage on the rubber so I'm not happy about that. The quality control just seems bad and I doubt I'd see a pair like that on a shop floor. So I was pretty disappointed with my order and haven't worn them yet, I'll probably just stick with triple black in the future. I don't know why they call it "premium" when the quality is actually worse in my opinion. They also make that sticky noise when walking in them. I wish they would do more cool designs like this though with Scorpions and other logos on them.
Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"