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Hoch bewertet
Air Max 90 LTR Herrenschuh - Schwarz/Schwarz/Schwarz

Air Max 90 LTR

Herrenschuh

CHF 170
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Der Nike Air Max 90 LTR bleibt seinen Wurzeln als klassischer Laufstyle mit der ikonischen Waffelsohle, genähten Überzügen aus geschmeidigem Leder und klassischen TPU-Elementen mit Farbakzenten treu. Das einfarbige Obermaterial bietet vielseitige Styling-Optionen und die Max Air-Dämpfung sorgt für Tragekomfort.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Schwarz
  • Style: CZ5594-001
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Air Max 90 LTR

CHF 170

FEIERE GROSSE AIR.

Der Nike Air Max 90 LTR bleibt seinen Wurzeln als klassischer Laufstyle mit der ikonischen Waffelsohle, genähten Überzügen aus geschmeidigem Leder und klassischen TPU-Elementen mit Farbakzenten treu. Das einfarbige Obermaterial bietet vielseitige Styling-Optionen und die Max Air-Dämpfung sorgt für Tragekomfort.

Vorteile

  • Das Max Air-Element in der Ferse wurde ursprünglich fürs Laufen entwickelt und sorgt für erstklassige Dämpfung.
  • Das Low Top-Design mit gepolstertem Schuhkragen sorgt für einen eleganten Look und ein weiches, bequem Tragegefühl.
  • Die Gummisohle mit Waffelmuster ergibt einen traditionellen Look und gewährleistet Traktion und Strapazierfähigkeit.
  • Genähte Lederüberzüge und TPU-Akzente sorgen für Strapazierfähigkeit, Tragekomfort und den legendären 90er-Look, den du liebst.

Produktinformationen

  • Die Schaum-Mittelsohle ermöglicht strapazierfähige Dämpfung
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Schwarz
  • Style: CZ5594-001
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (173)

4.7 Sterne

  • jennifer529425219

    Très satisfait de ces chaussures Nike air Max 90 blanche . Le rendu est top et confortable

  • Nike Air Max 90

    Kruno862054152

    Tolle Abwicklung und schnelle Lieferung und toller Schuh.

  • Air Max Top

    Ferdinando690274926

    Ho preso le Nike Air Max tutte in pelle nella mia solita taglia 46 (12 US) e sono perfette. La calzata è precisa, il comfort immediato e la pelle dà un look curato ma resistente: si sentono robuste senza essere rigide. L’ammortizzazione delle Air Max resta il top — camminare e stare in giro tutto il giorno non è mai stato così comodo — e il design rimane iconico, facile da abbinare con look sia casual che più curati. Le rifinuture e la qualità dei materiali confermano che sono un prodotto premium. Le ricomprerei ancora e ancora: per me sono il top della gamma Nike, affidabili e sempre valide stagione dopo stagione.

Air Max 90 LTR Herrenschuh

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