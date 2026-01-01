Nike Air Max 90 By You personalisierbarer Schuh (Herren)

Nike Air Max 90 By You

CHF 195

Egal, ob du dir einen monochromen Look oder einen sportlichen Look mit einer Kante wünschst, der AM90 kann alles. Du kannst alles individuell gestalten, von den Farben bis hin zu den Materialien, um ein Design zu erhalten, das wirklich zu dir passt.

Wähle deine Basis

Wähle zwischen durchgehendem Leder und einer Mischung aus Leder und Mesh für einen mehrlagigen Look. Das Obermaterial ist in beiden Fällen bequem und strapazierfähig.

Zeit für Farbe

Was die Farbe angeht, hast du mehrere Optionen zur Auswahl. Entscheide dich für klassische sportliche Tradition oder saisonale Farbakzente.

Verleih ihm deine persönliche Note

Deine Initialen? Ein Spitzname? Oder etwas Ähnliches, das für dich steht. Personalisiere deine Schuhe mit bis zu 8 Zeichen auf der Lasche.