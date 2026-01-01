Air Jordan Ultra Herrenschuh

Was passiert, wenn wir einen der legendärsten Jordan Styles neu interpretieren? Wir erschaffen ein vielseitiges Paar Schuhe in einem Look, der bereit für die Zukunft ist. Elegantes Leder mit niedrig geschnittenem Schuhkragen für unkomplizierten Tragekomfort im Alltag.

Gezeigte Farbe: Phantom/Summit White/Infrared 23

Style: II3794-001

Ursprungsland/-region: Vietnam