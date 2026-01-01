Air Jordan Ultra
Herrenschuh
Was passiert, wenn wir einen der legendärsten Jordan Styles neu interpretieren? Wir erschaffen ein vielseitiges Paar Schuhe in einem Look, der bereit für die Zukunft ist. Elegantes Leder mit niedrig geschnittenem Schuhkragen für unkomplizierten Tragekomfort im Alltag.
- Gezeigte Farbe: Phantom/Summit White/Infrared 23
- Style: II3794-001
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Air Jordan Ultra
Was passiert, wenn wir einen der legendärsten Jordan Styles neu interpretieren? Wir erschaffen ein vielseitiges Paar Schuhe in einem Look, der bereit für die Zukunft ist. Elegantes Leder mit niedrig geschnittenem Schuhkragen für unkomplizierten Tragekomfort im Alltag.
Vorteile
- Echtes Leder und Wildleder im Obermaterial sorgen für Strapazierfähigkeit und ein erstklassiges Tragegefühl.
- Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
- Die Gummi-Außensohle bietet strapazierfähige Traktion.
Produktinformationen
- Gezeigte Farbe: Phantom/Summit White/Infrared 23
- Style: II3794-001
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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