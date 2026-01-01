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Air Jordan Track-Jacket für Herren - Off Noir

Recyclingmaterialien

Air Jordan

Track-Jacket für Herren

29 % Rabatt
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Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Fasern

Klassischer Track-Style trifft auf Jordan Heritage. Diese Jacke bietet leichten Tragekomfort in einer Silhouette, die sich leicht kombinieren lässt. Dezente Details repräsentieren das Jumpman-Vermächtnis.


  • Gezeigte Farbe: Off Noir
  • Style: HV0081-045
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Air Jordan

29 % Rabatt

Klassischer Track-Style trifft auf Jordan Heritage. Diese Jacke bietet leichten Tragekomfort in einer Silhouette, die sich leicht kombinieren lässt. Dezente Details repräsentieren das Jumpman-Vermächtnis.

Produktinformationen

  • Importiert
  • Body-Material vorne: 100 % Nylon; Body-Material hinten: 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Gezeigte Farbe: Off Noir
  • Style: HV0081-045
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 184 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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