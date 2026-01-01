 
Bild 1 von 5
Air Jordan Tanktop (Damen) - Schwarz/Dark Smoke Grey/Schwarz

Recyclingmaterialien

Air Jordan

Damen-Tanktop

CHF 120
Größe auswählenGrößentabelle

Dieses Produkt besteht zu mindestens 50 % aus recycelten Fasern

Probier doch mal etwas superweiches und völlig neues aus. Handwerkskunst und Jordan DNA treffen in diesem flauschigen, von Pullovern inspirierten Tanktop aufeinander – für elegante Streetwear, die du kinderleicht kombinieren kannst.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Dark Smoke Grey/Schwarz
  • Style: HQ9171-010
  • Ursprungsland/-region: China

Air Jordan

CHF 120

Probier doch mal etwas superweiches und völlig neues aus. Handwerkskunst und Jordan DNA treffen in diesem flauschigen, von Pullovern inspirierten Tanktop aufeinander – für elegante Streetwear, die du kinderleicht kombinieren kannst.

Produktinformationen

  • 53 % Nylon / 34 % Viskose / 12 % Polyester / 1 % Elastan
  • Handwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Dark Smoke Grey/Schwarz
  • Style: HQ9171-010
  • Ursprungsland/-region: China

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 173 cm
    • Enge Passform: eng anliegend und passgenau
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (0)

Keine Bewertungen

Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Air Jordan.

    Air Jordan Tanktop (Damen)

    Air Jordan

    CHF 120

    Vervollständige den Look