Recyclingmaterialien
Air Jordan
Puffer-Jacke (Herren)
Wenn die Temperaturen sinken, ist es an der Zeit, die Puffer-Jacke rauszuholen. Dieses Modell hat einen durchgehenden Print, der von einem legendären MJ-Poster inspiriert wurde, und ist mit einer Daunenisolierung für kuschelige Wärme gefüllt. Schlüpf hinein und bleib angenehm warm.
- Gezeigte Farbe: Sail
- Style: HV0629-133
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Air Jordan
Wenn die Temperaturen sinken, ist es an der Zeit, die Puffer-Jacke rauszuholen. Dieses Modell hat einen durchgehenden Print, der von einem legendären MJ-Poster inspiriert wurde, und ist mit einer Daunenisolierung für kuschelige Wärme gefüllt. Schlüpf hinein und bleib angenehm warm.
Vorteile
- Die Daunenisolierung sorgt für Wärme ohne zusätzliches Gewicht in einer leichten Konstruktion, die die Körperwärme gut einschließt.
- Ein elastischer Kordelzug am Saum schützt vor Wind und Wetter.
Produktinformationen
- Importiert
- Body/Futter/Einsatzfüllung: 100 % Polyester; Füllung: graue Entendaunen (mindestens 75 % Daunen) / (APA-Version: 75 % graue Entendaunen / 25 % Federn)
- Maschinenwäsche
- Gezeigte Farbe: Sail
- Style: HV0629-133
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 183 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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