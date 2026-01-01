Air Jordan Puffer-Jacke (Herren)

Wenn die Temperaturen sinken, ist es an der Zeit, die Puffer-Jacke rauszuholen. Dieses Modell hat einen durchgehenden Print, der von einem legendären MJ-Poster inspiriert wurde, und ist mit einer Daunenisolierung für kuschelige Wärme gefüllt. Schlüpf hinein und bleib angenehm warm.

Gezeigte Farbe: Sail

Style: HV0629-133

Ursprungsland/-region: Vietnam