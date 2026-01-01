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Air Jordan MVP 92 Schuh (Herren) - Taxi/Schwarz/Weiß/University Red

Air Jordan MVP 92

Schuh (Herren)

29 % Rabatt
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Wie toppt man den AJ7? Indem man ihn mit einer Low-Top-Silhouette neu erfindet. Wir haben mit dem mehrlagigen Obermaterial und der auffälligen Zwischensohle angefangen, die das Original zu einem sofortigen Klassiker machten. Dann haben wir Textilakzente und einen gepolsterten, niedrig geschnittenen Schuhkragen hinzugefügt, für einen frischen, modernen Look.


  • Gezeigte Farbe: Taxi/Schwarz/Weiß/University Red
  • Style: IO7437-705
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Air Jordan MVP 92

29 % Rabatt

Wie toppt man den AJ7? Indem man ihn mit einer Low-Top-Silhouette neu erfindet. Wir haben mit dem mehrlagigen Obermaterial und der auffälligen Zwischensohle angefangen, die das Original zu einem sofortigen Klassiker machten. Dann haben wir Textilakzente und einen gepolsterten, niedrig geschnittenen Schuhkragen hinzugefügt, für einen frischen, modernen Look.

Vorteile

Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.

Produktinformationen

  • Obermaterial aus Leder und Kunstleder
  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Gezeigte Farbe: Taxi/Schwarz/Weiß/University Red
  • Style: IO7437-705
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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