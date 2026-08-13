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Air Jordan Mule SE Mules (Damen) - Off Noir/Chalk/Metallic Gold

Air Jordan Mule SE

Damen-Mules

CHF 185
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Der Air Jordan Mule kombiniert das klassische Loafer-Obermaterial mit einer weichen Schaumstoff-Plattform und dem traditionellen Jordan-Style. Heraus kommt ein eleganter und bequemer Schuh, der robust genug für den Alltag ist. Die Gummi-Seitenwände verleihen dem Schuh einen klobigen Look, während die Premiumausstattung für einen eleganten Touch sorgt.


  • Gezeigte Farbe: Off Noir/Chalk/Metallic Gold
  • Style: IV5070-001
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Air Jordan Mule SE

CHF 185

Der Air Jordan Mule kombiniert das klassische Loafer-Obermaterial mit einer weichen Schaumstoff-Plattform und dem traditionellen Jordan-Style. Heraus kommt ein eleganter und bequemer Schuh, der robust genug für den Alltag ist. Die Gummi-Seitenwände verleihen dem Schuh einen klobigen Look, während die Premiumausstattung für einen eleganten Touch sorgt.

Vorteile

  • Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
  • Die Schaumstoff-Plattform und die Gummi-Seitenwände erzeugen einen klobigen Look, ohne den Schuh zusätzlich zu beschweren.
  • Dank des Slip-on-Designs hält dich nichts auf.

Produktinformationen

  • Lederobermaterial
  • Niedrig geschnittener Schuhkragen
  • Gezeigte Farbe: Off Noir/Chalk/Metallic Gold
  • Style: IV5070-001
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (3)

4.7 Sterne

  • Great style

    sister35

    Love the style! When are you going to bring the cow print back?

  • Keep making the mules !

    Steph22bball

    This is my third pair and I love them all! The cow print I get the most compliments on. I thought this pair was supposed to have a hint of light pink on the sole but looks pretty white- but they are super sharp!

  • These mules are beautiful

    Claudia669859503

    I love them!!! I will buy all the colors, I am regularly size 7, and the 7 fit me perfectly

Air Jordan Mule SE Mules (Damen)

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