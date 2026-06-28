Air Jordan Mule SE Golfschuh (Damen)

KatrinaA560988841
I have them all. I love them. They are so comfy.
Der Air Jordan Mule kombiniert das klassische Loafer-Obermaterial mit einer weichen Schaumstoff-Plattform und dem traditionellen Jordan-Style. Heraus kommt ein eleganter und bequemer Schuh, der robust genug für den Alltag ist. Die Gummi-Seitenwände verleihen dem Schuh einen klobigen Look, während die Premiumausstattung für einen eleganten Touch sorgt.
Air Jordan Mule SE
Der Air Jordan Mule kombiniert das klassische Loafer-Obermaterial mit einer weichen Schaumstoff-Plattform und dem traditionellen Jordan-Style. Heraus kommt ein eleganter und bequemer Schuh, der robust genug für den Alltag ist. Die Gummi-Seitenwände verleihen dem Schuh einen klobigen Look, während die Premiumausstattung für einen eleganten Touch sorgt.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
KatrinaA560988841
I have them all. I love them. They are so comfy.
Air Jordan Mule SE