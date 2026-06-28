Air Jordan Mule SE Golfschuh (Damen)

Der Air Jordan Mule kombiniert das klassische Loafer-Obermaterial mit einer weichen Schaumstoff-Plattform und dem traditionellen Jordan-Style. Heraus kommt ein eleganter und bequemer Schuh, der robust genug für den Alltag ist. Die Gummi-Seitenwände verleihen dem Schuh einen klobigen Look, während die Premiumausstattung für einen eleganten Touch sorgt.

Gezeigte Farbe: Metallic Silver/Shadow Brown/Wolf Grey/Metallic Silver

Style: IV5071-001

Ursprungsland/-region: Vietnam