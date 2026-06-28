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Air Jordan Mule SE Golfschuh (Damen) - Metallic Silver/Shadow Brown/Wolf Grey/Metallic Silver

Air Jordan Mule SE

Damenschuh

CHF 185
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Der Air Jordan Mule kombiniert das klassische Loafer-Obermaterial mit einer weichen Schaumstoff-Plattform und dem traditionellen Jordan-Style. Heraus kommt ein eleganter und bequemer Schuh, der robust genug für den Alltag ist. Die Gummi-Seitenwände verleihen dem Schuh einen klobigen Look, während die Premiumausstattung für einen eleganten Touch sorgt.


  • Gezeigte Farbe: Metallic Silver/Shadow Brown/Wolf Grey/Metallic Silver
  • Style: IV5071-001
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Air Jordan Mule SE

CHF 185

Der Air Jordan Mule kombiniert das klassische Loafer-Obermaterial mit einer weichen Schaumstoff-Plattform und dem traditionellen Jordan-Style. Heraus kommt ein eleganter und bequemer Schuh, der robust genug für den Alltag ist. Die Gummi-Seitenwände verleihen dem Schuh einen klobigen Look, während die Premiumausstattung für einen eleganten Touch sorgt.

Vorteile

  • Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
  • Die Schaumstoff-Plattform und die Gummi-Seitenwände erzeugen einen klobigen Look, ohne den Schuh zusätzlich zu beschweren.
  • Dank des Slip-on-Designs hält dich nichts auf.

Produktinformationen

  • Lederobermaterial
  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Gezeigte Farbe: Metallic Silver/Shadow Brown/Wolf Grey/Metallic Silver
  • Style: IV5071-001
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • KatrinaA560988841

    I have them all. I love them. They are so comfy.

Air Jordan Mule SE Golfschuh (Damen)

Air Jordan Mule SE

CHF 185

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