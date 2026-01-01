Air Jordan Longsleeve-Weboberteil (Damen)

Office-Look vorne, Jordan-Style hinten. Durch das leichte Twill-Material fühlt sich dieses fließende Oberteil mit Knopfleiste besonders leicht an und fällt dezent. Tief angesetzte Schultern, längere Ärmel und eine Oversize Passform verleihen der klassischen Silhouette einen modernen Touch.

Gezeigte Farbe: Dark Smoke Grey

Style: HJ0020-045

Ursprungsland/-region: China, Vietnam