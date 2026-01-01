Air Jordan
Longsleeve-Weboberteil (Damen)
Office-Look vorne, Jordan-Style hinten. Durch das leichte Twill-Material fühlt sich dieses fließende Oberteil mit Knopfleiste besonders leicht an und fällt dezent. Tief angesetzte Schultern, längere Ärmel und eine Oversize Passform verleihen der klassischen Silhouette einen modernen Touch.
- Gezeigte Farbe: Dark Smoke Grey
- Style: HJ0020-045
- Ursprungsland/-region: China, Vietnam
Air Jordan
Office-Look vorne, Jordan-Style hinten. Durch das leichte Twill-Material fühlt sich dieses fließende Oberteil mit Knopfleiste besonders leicht an und fällt dezent. Tief angesetzte Schultern, längere Ärmel und eine Oversize Passform verleihen der klassischen Silhouette einen modernen Touch.
Produktinformationen
- 100 % Lyocell
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Dark Smoke Grey
- Style: HJ0020-045
- Ursprungsland/-region: China, Vietnam
Größe und Passform
- Extragroße Passform: extragroß und weit
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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