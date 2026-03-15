Air Jordan 6 Retro Low Schuh (Damen)

35 Jahre später sieht der AJ6 immer noch so gut aus wie damals, als MJ seinen ersten Ring gewann. Zum Auftakt der Feierlichkeiten präsentieren wir eine tiefschwarze Low-Top-Version, die nur für die Frauen im Raum bestimmt ist. Der Schuh ist aus hochwertigem Leder und Textilien gefertigt. Und natürlich dürfen die ikonischen Details nicht fehlen – von den Overlays über das sichtbare Air-Element bis hin zum Schnürsenkelstopper.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Schwarz

Style: IO9786-001

Ursprungsland/-region: Vietnam