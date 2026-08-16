Air Jordan 4 Retro "Comic" Schuh (Herren)

Heiko238865596
Für mich ist das der GTA Look AJ4. Passt perfekt und sehr bequem. Er sieht in Echt viel besser aus als auf den Fotos. Stickerzugabe ist cool . Würde den wieder kaufen.
Genau wie deine Lieblings-Superhelden aus den Comics ist auch der AJ4 nach wie vor ungeschlagen an der Spitze. Diese Version ist von der Comic-Kultur inspiriert und gibt der legendären Silhouette einen actiongeladenen neuen Look. Stell dir das Ganze als eine alternative Cover-Variante für eine wichtige Ausgabe vor – leuchtende, mehrfarbige Akzente und Akzente in University Red heben sich deutlich vom hochwertigen Lederobermaterial in Off White ab. Die sichtbare Nike Air-Dämpfung dämpft jeden Schritt auf deiner Reise als Hauptfigur. Und das Nike Air-Fersenlogo? Das gab es noch nie zuvor. Dieser Hingucker sorgt dafür, dass die Story mit überraschenden Wendungen an jeder Ecke spannend bleibt.
Air Jordan 4 Retro "Comic"
Genau wie deine Lieblings-Superhelden aus den Comics ist auch der AJ4 nach wie vor ungeschlagen an der Spitze. Diese Version ist von der Comic-Kultur inspiriert und gibt der legendären Silhouette einen actiongeladenen neuen Look. Stell dir das Ganze als eine alternative Cover-Variante für eine wichtige Ausgabe vor – leuchtende, mehrfarbige Akzente und Akzente in University Red heben sich deutlich vom hochwertigen Lederobermaterial in Off White ab. Die sichtbare Nike Air-Dämpfung dämpft jeden Schritt auf deiner Reise als Hauptfigur. Und das Nike Air-Fersenlogo? Das gab es noch nie zuvor. Dieser Hingucker sorgt dafür, dass die Story mit überraschenden Wendungen an jeder Ecke spannend bleibt.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
Heiko238865596
Für mich ist das der GTA Look AJ4. Passt perfekt und sehr bequem. Er sieht in Echt viel besser aus als auf den Fotos. Stickerzugabe ist cool . Würde den wieder kaufen.
Best shoes ever
Cathy522490094
My grandson absolutely loved this shoe, as nana, I spoiled him. They are a bit pricey but he wanted this shoe for back to school!! As a big 8th grader this year we got them and I’m the best nana ever!!!
AReal22
Love them‼️ But has anyone pulled the flight off of the tongue to reveal the dunk sticker like in the box?? I'm definitely gonna pull mine off, you can see it just underneath the flight 😉
Air Jordan 4 Retro "Comic"