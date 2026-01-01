Air Jordan 1 Mid SE Schuh (Herren)

Air Jordan 1 Mid SE
Herrenschuh
Diese Mid-Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben und das geschmeidige Leder verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.
- Gezeigte Farbe: Phantom/Gum Dark Brown/University Red/Sail
- Style: IO2051-001
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Air Jordan 1 Mid SE
Diese Mid-Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben und das geschmeidige Leder verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.
Vorteile
- Das Obermaterial aus Leder, Kunstleder und Textil sorgt für ein stützendes Tragegefühl.
- Die Schaumstoff-Mittelsohle und die Nike Air-Dämpfung sorgen für Tragekomfort mit geringem Gewicht.
- Die Gummi-Außensohle mit Drehpunkt ermöglicht strapazierfähige Traktion.
Produktinformationen
- Wings-Logo am Schuhkragen
- Jumpman auf der Lasche
- Klassische Schnürsenkel
- Gezeigte Farbe: Phantom/Gum Dark Brown/University Red/Sail
- Style: IO2051-001
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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