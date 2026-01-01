Air Jordan 1 Mid SE
Schuh (Herren)
Der Air Jordan 1 Mid präsentiert umfassenden Court-Style und hochwertigen Tragekomfort für einen legendären Look. Das Air-Sole-Element sorgt für Dämpfung auf Hartholz und der gepolsterte Kragen sorgt für ein stützendes Tragegefühl.
- Gezeigte Farbe: Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey
- Style: IO2050-100
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Air Jordan 1 Mid SE
Der Air Jordan 1 Mid präsentiert umfassenden Court-Style und hochwertigen Tragekomfort für einen legendären Look. Das Air-Sole-Element sorgt für Dämpfung auf Hartholz und der gepolsterte Kragen sorgt für ein stützendes Tragegefühl.
Vorteile
- Obermaterial aus hochwertigem Leder und Textil für Strapazierfähigkeit, Tragekomfort und Halt.
- Das Air-Sole-Element in der Ferse bietet eine ausgezeichnete Dämpfung.
- Die Gummi-Außensohle ermöglicht Traktion auf unterschiedlichen Oberflächen.
Produktinformationen
- Gezeigte Farbe: Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey
- Style: IO2050-100
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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