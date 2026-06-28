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Air Jordan 1 Mid SE Schuh (Herren) - True Red/Weiß/Court Purple/Schwarz

Air Jordan 1 Mid SE

Herrenschuh

29 % Rabatt
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Die herausragende Leistung im Basketball liegt in der DNA des Air Jordan 1. Diese Mid-Top-Edition ist eine Hommage an den ersten Meistertitel von MJ und zeichnet sich durch einen auffälligen Farbkontrast für Chicago und Los Angeles sowie durch angerautes Leder aus.


  • Gezeigte Farbe: True Red/Weiß/Court Purple/Schwarz
  • Style: IQ9383-611
  • Ursprungsland/-region: Indonesien

Air Jordan 1 Mid SE

29 % Rabatt

Die herausragende Leistung im Basketball liegt in der DNA des Air Jordan 1. Diese Mid-Top-Edition ist eine Hommage an den ersten Meistertitel von MJ und zeichnet sich durch einen auffälligen Farbkontrast für Chicago und Los Angeles sowie durch angerautes Leder aus.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Leder sorgt für Strapazierfähigkeit und Struktur.
  • Das gekapselte Nike Air-Sole-Element sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
  • Gummi in der Außensohle bietet zuverlässige Traktion.

Produktinformationen

  • Wings-Logo am Schuhkragen
  • Jumpman auf der Lasche
  • Gezeigte Farbe: True Red/Weiß/Court Purple/Schwarz
  • Style: IQ9383-611
  • Ursprungsland/-region: Indonesien

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (4)

5 Sterne

  • What I was looking for

    Karen757359186

    Love them! Exactly what I needed for my shirt for vacation

  • REYCHAM989098954

    Very satisfied with this pair of J1 mid. It’s very comfy and stylish. Highly recommended.

  • Acquisto sicuro

    giampietrom526723991

    Sempre al top!! La scelta migliore sempre sul sito Nike ufficiale.. ottima scelta si va per la prossima Jordan 1

Air Jordan 1 Mid SE Schuh (Herren)

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