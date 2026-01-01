Air Jordan 1 Mid SE Schuh (Herren)

Air Jordan 1 Mid SE
Schuhe für Herren
Diese Mid Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben, die geschmeidigen Materialien und die reflektierenden Akzente verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Opti Yellow/Silber
- Style: IO2052-001
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Air Jordan 1 Mid SE
Diese Mid Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben, die geschmeidigen Materialien und die reflektierenden Akzente verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.
Vorteile
- Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
- Reflektierendes, gewebtes Material an den Vierteleinsätzen sorgt für mehr Sichtbarkeit.
- Vollnarbenleder auf dem Schaft sorgt für hervorragende Strapazierfähigkeit.
Produktinformationen
- Schaumstoff-Mittelsohle
- Gummi-Außensohle
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Opti Yellow/Silber
- Style: IO2052-001
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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Air Jordan 1 Mid SE