Air Jordan 1 Mid SE
Schuh (ältere Kinder)
Diese Version des AJ1 ist eine Neuauflage des ersten Signature-Modells von Mikel mit stylischen Details. Hochwertige Materialien, eine weiche Dämpfung und ein gepolsterter Schuhkragen am Knöchel sorgen für optimalen Halt und feiern den Schuh, mit dem alles begann.
- Gezeigte Farbe: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail
- Style: IO2063-001
- Ursprungsland/-region: Indonesien
Air Jordan 1 Mid SE
Diese Version des AJ1 ist eine Neuauflage des ersten Signature-Modells von Mikel mit stylischen Details. Hochwertige Materialien, eine weiche Dämpfung und ein gepolsterter Schuhkragen am Knöchel sorgen für optimalen Halt und feiern den Schuh, mit dem alles begann.
Vorteile
- Glattes Vollnarbenleder gewährleistet hohe Strapazierfähigkeit.
- Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
Produktinformationen
- Schaumstoff-Mittelsohle
- Gummi-Außensohle
- Gezeigte Farbe: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail
- Style: IO2063-001
- Ursprungsland/-region: Indonesien
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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