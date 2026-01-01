Air Jordan 1 Mid SE Schuh (ältere Kinder)

Diese Mid-Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben und das geschmeidige Leder verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Tough Red

Style: IX3528-010

Ursprungsland/-region: Indonesien