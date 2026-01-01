Air Jordan 1 Mid SE
Schuh (ältere Kinder)
Diese Mid-Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben und das geschmeidige Leder verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Tough Red
- Style: IX3528-010
- Ursprungsland/-region: Indonesien
Air Jordan 1 Mid SE
Diese Mid-Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben und das geschmeidige Leder verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.
Vorteile
- Das Obermaterial aus Echtleder und Textil sorgt für ein stützendes Tragegefühl.
- Das gekapselte Nike Air-Sole-Element sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
- Gummi in der Außensohle bietet zuverlässige Traktion.
Produktinformationen
- Mittelhoch geschnittener Schuhkragen
- Wings-Logo am Schuhkragen
- Jumpman auf der Lasche
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Tough Red
- Style: IX3528-010
- Ursprungsland/-region: Indonesien
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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Air Jordan 1 Mid SE