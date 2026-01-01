Air Jordan 1 Mid SE
Schuh (ältere Kinder)
Der AJ1 enttäuscht nie – er ist immer stylisch. Hochwertiges Leder oben sorgt für Strapazierfähigkeit. Nike Air-Elemente unter dem Fuß sorgen für klassische Dämpfung und ein bequemes Tragegefühl bei jedem Schritt. Also, wo wirst du den Schuh tragen?
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Opti Yellow/Silber
- Style: IV6811-001
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Air Jordan 1 Mid SE
Der AJ1 enttäuscht nie – er ist immer stylisch. Hochwertiges Leder oben sorgt für Strapazierfähigkeit. Nike Air-Elemente unter dem Fuß sorgen für klassische Dämpfung und ein bequemes Tragegefühl bei jedem Schritt. Also, wo wirst du den Schuh tragen?
Vorteile
- Das Obermaterial aus Echtleder und Kunstleder sorgt für Strapazierfähigkeit und Struktur.
- Das gekapselte Nike Air-Element absorbiert den Aufprall und dämpft jeden Schritt.
- Die Gummi-Außensohle bietet zuverlässige Traktion.
Produktinformationen
- Klassische Schnürsenkel
- Wings-Logo am Schuhkragen
- Jumpman auf der Lasche
- Reflektierende Designdetails
- Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Opti Yellow/Silber
- Style: IV6811-001
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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