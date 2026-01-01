Air Jordan 1 Mid SE Schuh (ältere Kinder)

Der AJ1 steht immer für maximalen Style. Strapazierfähige Materialien und frische Farben verleihen der Legende einen modernen Touch und halten die Oldschool-Magie von Jordan am Leben. Die Nike Air-Dämpfung sorgt für den Tragekomfort, den du beim Laufen, Springen und Spielen benötigst.

Gezeigte Farbe: Sweet Beet/Off Noir/Weiß/Desert Pink

Style: IO2066-600

Ursprungsland/-region: Indonesien