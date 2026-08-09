Air Jordan 1 Mid SE Edge Schuh (Damen)

Mit diesen AJ1-Mids mit Blockfarben-Design bringst du deinen Style auf ein neues Level. Die leuchtenden Akzente sorgen für einen auffälligen Look, mit dem du die Blicke auf dich ziehen wirst. Das weiche Leder lässt sich einfach eintragen und die klassische Nike Air-Dämpfung bringt ein erhabenes Tragegefühl mit.

Gezeigte Farbe: Pale Ivory/Schwarz/Muslin/Racer Pink

Style: IB7007-107

Ursprungsland/-region: Vietnam