Air Jordan 1 Mid Schuh (Herren)

Diese Mid-Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben und das geschmeidige Leder verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Cool Grey/Light Armory Blue/Schwarz

Style: IU7672-001

Ursprungsland/-region: Vietnam