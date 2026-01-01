Air Jordan 1 Mid Schuh für ältere Kinder

Der AJ1 enttäuscht nie – er ist immer stylisch. Hochwertiges Leder oben sorgt für Strapazierfähigkeit. Nike Air-Elemente unter dem Fuß sorgen für klassische Dämpfung und ein bequemes Tragegefühl bei jedem Schritt. Also, wo wirst du den Schuh tragen?

Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß

Style: IX3526-010

Ursprungsland/-region: Vietnam