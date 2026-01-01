Air Jordan 1 Mid Schuh für ältere Kinder

Diese Mid-Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben und das geschmeidige Leder verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.

Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß/Grey Fog/Obsidian

Style: IV6050-451

Ursprungsland/-region: Vietnam