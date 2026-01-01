Air Jordan 1 Mid
Schuh (Damen)
Der Air Jordan 1 Mid präsentiert umfassenden Court-Style und hochwertigen Tragekomfort für einen legendären Look. Das gekapselte Air-Element in den Fersen sorgt auf dem Platz für Dämpfung und der gepolsterte Schuhkragen gewährleistet ein stützendes Tragegefühl. Gesprenkelte Schnürsenkel verleihen dem Design den letzten Schliff.
- Gezeigte Farbe: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
- Style: IQ0306-133
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Air Jordan 1 Mid
Der Air Jordan 1 Mid präsentiert umfassenden Court-Style und hochwertigen Tragekomfort für einen legendären Look. Das gekapselte Air-Element in den Fersen sorgt auf dem Platz für Dämpfung und der gepolsterte Schuhkragen gewährleistet ein stützendes Tragegefühl. Gesprenkelte Schnürsenkel verleihen dem Design den letzten Schliff.
Vorteile
- Das Obermaterial aus Leder, Kunstleder und Textil sorgt für ein stützendes Tragegefühl.
- Die Schaumstoff-Mittelsohle und die Nike Air-Dämpfung sorgen für Tragekomfort mit geringem Gewicht.
- Die Gummi-Außensohle mit Drehpunkt ermöglicht strapazierfähige Traktion.
Produktinformationen
- Gezeigte Farbe: Sail/Light Cognac/Filbert/Dark Hazel
- Style: IQ0306-133
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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