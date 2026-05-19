Air Jordan 1 Low SE Schuh (ältere Kinder)

Ein legendärer Look, der anhält. Dieser AJ1 kombiniert ein vom Fußball inspiriertes Design mit der Tradition des Originals. Dank der Premium-Materialien und Metallic-Finishes wirst du dich den ganzen Tag wie ein:e Sieger:in fühlen.

Gezeigte Farbe: Weiß/Weiß/Metallic Silver/Schwarz

Style: IR2310-100

Ursprungsland/-region: Indonesien