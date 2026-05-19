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Air Jordan 1 Low SE Schuh (ältere Kinder) - Weiß/Weiß/Metallic Silver/Schwarz

Air Jordan 1 Low SE

Schuh (ältere Kinder)

30 % Rabatt
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Ein legendärer Look, der anhält. Dieser AJ1 kombiniert ein vom Fußball inspiriertes Design mit der Tradition des Originals. Dank der Premium-Materialien und Metallic-Finishes wirst du dich den ganzen Tag wie ein:e Sieger:in fühlen.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Weiß/Metallic Silver/Schwarz
  • Style: IR2310-100
  • Ursprungsland/-region: Indonesien

Air Jordan 1 Low SE

30 % Rabatt

Ein legendärer Look, der anhält. Dieser AJ1 kombiniert ein vom Fußball inspiriertes Design mit der Tradition des Originals. Dank der Premium-Materialien und Metallic-Finishes wirst du dich den ganzen Tag wie ein:e Sieger:in fühlen.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Echt- und Kunstleder sorgt für Strapazierfähigkeit und Tragekomfort.
  • Das Nike Air-Element in der Ferse sorgt für reaktionsfreudige Bewegung bei geringem Gewicht.
  • Flexkerben vorne an der Außensohle
  • Gummi-Außensohle sorgt für Traktion auf unterschiedlichen Oberflächen.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Weiß/Weiß/Metallic Silver/Schwarz
  • Style: IR2310-100
  • Ursprungsland/-region: Indonesien

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Look Much Better Then The Picture

    jades927539722

    Amazing I Bought 2 Pairs The Big Thing On Top Is Removable Witch I Think It Looks So So Much Better Without Loving The Jordan Logo At The Back

Air Jordan 1 Low SE Schuh (ältere Kinder)

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