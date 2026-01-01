Air Jordan 1 Low SE
Schuh (ältere Kinder)
Der AJ1 steht immer für maximalen Style. Strapazierfähige Materialien und frische Farben verleihen der Legende einen modernen Touch und halten die Oldschool-Magie von Jordan am Leben. Die Nike Air-Dämpfung sorgt für den Tragekomfort, den du beim Laufen, Springen und Spielen benötigst.
- Gezeigte Farbe: True Blue/University Red/Kinetic Green/Schwarz
- Style: IO2062-400
- Ursprungsland/-region: Indien
Air Jordan 1 Low SE
Der AJ1 steht immer für maximalen Style. Strapazierfähige Materialien und frische Farben verleihen der Legende einen modernen Touch und halten die Oldschool-Magie von Jordan am Leben. Die Nike Air-Dämpfung sorgt für den Tragekomfort, den du beim Laufen, Springen und Spielen benötigst.
Vorteile
- Echtleder sorgt für Strapazierfähigkeit und Struktur.
- Perforationen im Zehenbereich sorgen für zusätzliche Atmungsaktivität.
- Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
- Die weiche Mittelsohle aus Schaumstoff ermöglicht eine federleichte Dämpfung.
- Die Gummi-Außensohle ermöglicht zuverlässige Traktion.
Produktinformationen
- Klassische Schnürsenkel
- Wings-Logo auf der Ferse
- Jumpman auf der Lasche
- Gezeigte Farbe: True Blue/University Red/Kinetic Green/Schwarz
- Style: IO2062-400
- Ursprungsland/-region: Indien
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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