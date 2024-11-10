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Air Jordan 1 Low SE Schuh (ältere Kinder) - Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown

Air Jordan 1 Low SE

Schuh (ältere Kinder)

CHF 115
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Diese Low Tops in neutralen Farben ergeben einen geerdeten Look. Glattes Leder und weiches Wildleder betonen den unkomplizierten Style dieser Jordans und verleihen ihnen Struktur. Nike Air-Elemente sorgen für bequeme Dämpfung, damit du dich so gut fühlst, wie du aussiehst.


  • Gezeigte Farbe: Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown
  • Style: HF1863-200
  • Ursprungsland/-region: Indonesien, Vietnam

Air Jordan 1 Low SE

CHF 115

Diese Low Tops in neutralen Farben ergeben einen geerdeten Look. Glattes Leder und weiches Wildleder betonen den unkomplizierten Style dieser Jordans und verleihen ihnen Struktur. Nike Air-Elemente sorgen für bequeme Dämpfung, damit du dich so gut fühlst, wie du aussiehst.

Vorteile

  • Hochwertiges Leder verleiht dem Obermaterial Strapazierfähigkeit und Struktur.
  • Die Schaumstoff-Mittelsohle sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
  • Das eingekapselte Nike Air Element in der Ferse gewährleistet weiche Dämpfung.

Produktinformationen

  • Cupsohlen-Konstruktion
  • Gestickter Jumpman
  • Wings-Logo auf der Ferse
  • Gezeigte Farbe: Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown
  • Style: HF1863-200
  • Ursprungsland/-region: Indonesien, Vietnam

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (4)

4 Sterne

  • TracyG542038055

    I love the shoes but the size was bigger than I usual. Overall I love them.

  • Parfait

    shirley

    Taille normalement, n’écouter pas les avis

  • Attends taille petit

    kumriye

    Attention taille petit je fait du 39 et j’ai pris ma taille habituelle ça me serre un peu j’aurai du prendre du 40 mais 39 ça va sa serre juste un peu mais la paire elle est juste magnifique

Air Jordan 1 Low SE Schuh (ältere Kinder)

Air Jordan 1 Low SE

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