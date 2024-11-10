Air Jordan 1 Low SE Schuh (ältere Kinder)

TracyG542038055
I love the shoes but the size was bigger than I usual. Overall I love them.
Diese Low Tops in neutralen Farben ergeben einen geerdeten Look. Glattes Leder und weiches Wildleder betonen den unkomplizierten Style dieser Jordans und verleihen ihnen Struktur. Nike Air-Elemente sorgen für bequeme Dämpfung, damit du dich so gut fühlst, wie du aussiehst.
Air Jordan 1 Low SE
Diese Low Tops in neutralen Farben ergeben einen geerdeten Look. Glattes Leder und weiches Wildleder betonen den unkomplizierten Style dieser Jordans und verleihen ihnen Struktur. Nike Air-Elemente sorgen für bequeme Dämpfung, damit du dich so gut fühlst, wie du aussiehst.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4 Sterne
TracyG542038055
I love the shoes but the size was bigger than I usual. Overall I love them.
Parfait
shirley
Taille normalement, n’écouter pas les avis
Attends taille petit
kumriye
Attention taille petit je fait du 39 et j’ai pris ma taille habituelle ça me serre un peu j’aurai du prendre du 40 mais 39 ça va sa serre juste un peu mais la paire elle est juste magnifique
Air Jordan 1 Low SE