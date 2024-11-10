Air Jordan 1 Low SE Schuh (ältere Kinder)

Diese Low Tops in neutralen Farben ergeben einen geerdeten Look. Glattes Leder und weiches Wildleder betonen den unkomplizierten Style dieser Jordans und verleihen ihnen Struktur. Nike Air-Elemente sorgen für bequeme Dämpfung, damit du dich so gut fühlst, wie du aussiehst.

Gezeigte Farbe: Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown

Style: HF1863-200

Ursprungsland/-region: Indonesien, Vietnam