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Air Jordan 1 Low SE Schuh (ältere Kinder) - Off Noir/Weiß/Desert Pink/Desert Pink

Air Jordan 1 Low SE

Schuh (ältere Kinder)

CHF 115
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Ein legendärer Look, der anhält. Dieser AJ1 kombiniert das klassische Design des Originals mit hochwertigen Materialien, die dich den ganzen Tag lang am Laufen halten.


  • Gezeigte Farbe: Off Noir/Weiß/Desert Pink/Desert Pink
  • Style: IO2067-001
  • Ursprungsland/-region: Indonesien

Air Jordan 1 Low SE

CHF 115

Ein legendärer Look, der anhält. Dieser AJ1 kombiniert das klassische Design des Originals mit hochwertigen Materialien, die dich den ganzen Tag lang am Laufen halten.

Vorteile

  • Echtleder und Kunstleder bieten Strapazierfähigkeit und Struktur.
  • Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
  • Die weiche Mittelsohle aus Schaumstoff ermöglicht eine federleichte Dämpfung.
  • Die Gummi-Außensohle ermöglicht zuverlässige Traktion.

Produktinformationen

  • Klassische Schnürsenkel
  • Wings-Logo auf der Ferse
  • Jumpman auf der Lasche
  • Gezeigte Farbe: Off Noir/Weiß/Desert Pink/Desert Pink
  • Style: IO2067-001
  • Ursprungsland/-region: Indonesien

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Demechtrisf9e6603bf34c430cb8dc534b15959818

    Love them. They were just as they appeared before purchase.

Air Jordan 1 Low SE Schuh (ältere Kinder)

Air Jordan 1 Low SE

CHF 115

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