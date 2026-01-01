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Air Jordan 1 Low SE
Schuh (ältere Kinder)
CHF 115
Ein legendärer Look, der anhält. Dieser AJ1 kombiniert das klassische Design des Originals mit hochwertigen Materialien, die dich den ganzen Tag lang am Laufen halten.
- Gezeigte Farbe: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Style: IO2060-100
- Ursprungsland/-region: Indien
Air Jordan 1 Low SE
CHF 115
Ein legendärer Look, der anhält. Dieser AJ1 kombiniert das klassische Design des Originals mit hochwertigen Materialien, die dich den ganzen Tag lang am Laufen halten.
Vorteile
- Das Nike Air-Element in der Ferse sorgt für reaktionsfreudige Bewegung bei geringem Gewicht.
- Flexkerben vorne an der Außensohle
- Gummi-Außensohle sorgt für Traktion auf unterschiedlichen Oberflächen.
Produktinformationen
- Niedrig geschnittener Schuhkragen
- Klassische Schnürsenkel
- Gezeigte Farbe: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Style: IO2060-100
- Ursprungsland/-region: Indien
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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Air Jordan 1 Low SE
CHF 115