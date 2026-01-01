Air Jordan 1 Low SE
Schuh (ältere Kinder)
Der Air Jordan 1 Low, der vom Original aus dem Jahr 1985 inspiriert wurde, verleiht dir einen schlichten, klassischen Look, der vertraut und zugleich frisch ist. Mit einem ikonischen Design, das perfekt zu jeder Passform passt, sorgen diese Schuhe für ein optimales Tragegefühl.
- Gezeigte Farbe: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
- Style: IR1142-001
- Ursprungsland/-region: Indien
Air Jordan 1 Low SE
Der Air Jordan 1 Low, der vom Original aus dem Jahr 1985 inspiriert wurde, verleiht dir einen schlichten, klassischen Look, der vertraut und zugleich frisch ist. Mit einem ikonischen Design, das perfekt zu jeder Passform passt, sorgen diese Schuhe für ein optimales Tragegefühl.
Vorteile
- Echtleder sorgt für Strapazierfähigkeit und Struktur.
- Perforationen im Zehenbereich sorgen für zusätzliche Atmungsaktivität.
- Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
- Die weiche Mittelsohle aus Schaumstoff ermöglicht eine federleichte Dämpfung.
- Die Gummi-Außensohle ermöglicht zuverlässige Traktion.
Produktinformationen
- Klassische Schnürsenkel
- Wings-Logo auf der Ferse
- Jumpman auf der Lasche
- Gezeigte Farbe: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
- Style: IR1142-001
- Ursprungsland/-region: Indien
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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