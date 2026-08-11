Air Jordan 1 Low SE Quai 54 Herrenschuh

Diese Neuauflage des AJ1 Low geht Back to the Roots des Quai 54: Streetball, Paris und Jordan. Sie wurde vom Original inspiriert, das 1985 auf den Markt kam, und sorgt mit ihren hochwertigen Materialien und einem Air-Element in der Ferse für lang anhaltenden Tragekomfort. Mit einem ikonischen Design, das perfekt zu jeder Passform passt, sorgen diese Schuhe für ein optimales Tragegefühl.

Gezeigte Farbe: Weiß/Key Lime/Action Grape

Style: IR2367-100

Ursprungsland/-region: Vietnam