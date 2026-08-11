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Air Jordan 1 Low SE Quai 54 Herrenschuh - Weiß/Key Lime/Action Grape

Air Jordan 1 Low SE Quai 54

Herrenschuh

CHF 160
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Diese Neuauflage des AJ1 Low geht Back to the Roots des Quai 54: Streetball, Paris und Jordan. Sie wurde vom Original inspiriert, das 1985 auf den Markt kam, und sorgt mit ihren hochwertigen Materialien und einem Air-Element in der Ferse für lang anhaltenden Tragekomfort. Mit einem ikonischen Design, das perfekt zu jeder Passform passt, sorgen diese Schuhe für ein optimales Tragegefühl.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Key Lime/Action Grape
  • Style: IR2367-100
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Air Jordan 1 Low SE Quai 54

CHF 160

Diese Neuauflage des AJ1 Low geht Back to the Roots des Quai 54: Streetball, Paris und Jordan. Sie wurde vom Original inspiriert, das 1985 auf den Markt kam, und sorgt mit ihren hochwertigen Materialien und einem Air-Element in der Ferse für lang anhaltenden Tragekomfort. Mit einem ikonischen Design, das perfekt zu jeder Passform passt, sorgen diese Schuhe für ein optimales Tragegefühl.

Vorteile

  • Das gekapselte Air-Sole-Element gewährleistet leichtgewichtige Dämpfung.
  • Das Obermaterial aus echtem gewährleistet Strapazierfähigkeit und einen hochwertigen Look.
  • Die Vollgummi-Außensohle verbessert die Traktion auf den verschiedensten Belägen.
  • Die Perforationen im Zehenbereich sorgen für verbesserte Atmungsaktivität.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Niedrig geschnittener Schuhkragen
  • Klassische Schnürsenkel
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Key Lime/Action Grape
  • Style: IR2367-100
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (2)

3 Sterne

  • Trop brillantes pr. Rapport ax photos

    RiadhK870795794

    Trop brillantes par rapport aux photos du site Nike. Mais belle chaussure.

  • Oui mais …

    devotee

    Un peu trop « brillantes » mais jolies

Air Jordan 1 Low SE Quai 54 Herrenschuh

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