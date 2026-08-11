Air Jordan 1 Low SE Quai 54 Herrenschuh

Trop brillantes pr. Rapport ax photos
RiadhK870795794
Trop brillantes par rapport aux photos du site Nike. Mais belle chaussure.
Diese Neuauflage des AJ1 Low geht Back to the Roots des Quai 54: Streetball, Paris und Jordan. Sie wurde vom Original inspiriert, das 1985 auf den Markt kam, und sorgt mit ihren hochwertigen Materialien und einem Air-Element in der Ferse für lang anhaltenden Tragekomfort. Mit einem ikonischen Design, das perfekt zu jeder Passform passt, sorgen diese Schuhe für ein optimales Tragegefühl.
Air Jordan 1 Low SE Quai 54
Diese Neuauflage des AJ1 Low geht Back to the Roots des Quai 54: Streetball, Paris und Jordan. Sie wurde vom Original inspiriert, das 1985 auf den Markt kam, und sorgt mit ihren hochwertigen Materialien und einem Air-Element in der Ferse für lang anhaltenden Tragekomfort. Mit einem ikonischen Design, das perfekt zu jeder Passform passt, sorgen diese Schuhe für ein optimales Tragegefühl.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
3 Sterne
Trop brillantes pr. Rapport ax photos
RiadhK870795794
Trop brillantes par rapport aux photos du site Nike. Mais belle chaussure.
Oui mais …
devotee
Un peu trop « brillantes » mais jolies
Air Jordan 1 Low SE Quai 54