 
Bild 1 von 9
Air Jordan 1 Low SE Herrenschuh - Off Noir/University Red/Game Royal/Sail

Air Jordan 1 Low SE

Herrenschuh

CHF 160
Größe auswählenGrößentabelle

Der Air Jordan 1 Low, der vom Original aus dem Jahr 1985 inspiriert wurde, verleiht dir einen cleanen, klassischen Look, der vertraut und zugleich frisch ist. Mit einem ikonischen Design, das perfekt zu jeder Passform passt, sorgen diese Schuhe für ein optimales Tragegefühl.


  • Gezeigte Farbe: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
  • Style: IO2047-001
  • Ursprungsland/-region: Indonesien

Air Jordan 1 Low SE

CHF 160

Der Air Jordan 1 Low, der vom Original aus dem Jahr 1985 inspiriert wurde, verleiht dir einen cleanen, klassischen Look, der vertraut und zugleich frisch ist. Mit einem ikonischen Design, das perfekt zu jeder Passform passt, sorgen diese Schuhe für ein optimales Tragegefühl.

Vorteile

  • Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
  • Perforationen im Zehenbereich sorgen für zusätzliche Atmungsaktivität.
  • Die Vollgummi-Außensohle verbessert die Traktion auf den verschiedensten Belägen.

Produktinformationen

  • Niedrig geschnittener Schuhkragen
  • Klassische Schnürsenkel
  • Gezeigte Farbe: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
  • Style: IO2047-001
  • Ursprungsland/-region: Indonesien

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Versand sehr schnell

    waldemar69195454

    Ales so wie Ich mir vorgestellt habe Prima.

Air Jordan 1 Low SE Herrenschuh

Air Jordan 1 Low SE

CHF 160

Vervollständige den Look