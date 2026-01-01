Air Jordan 1 Low SE Herrenschuh

Immer legendär, immer frisch. Der Air Jordan 1 Low SE trägt ein Stück von Jordans Geschichte in sich und bietet dir Tragekomfort für den ganzen Tag. Außerdem kannst du auf dem speziellen Label auf der Lasche deine eigene Geschichte festhalten. Wähle deine Farben und entscheide dich für das legendäre Profil mit einer hochwertigen Materialmischung und gekapseltem Air in der Ferse.

Gezeigte Farbe: Chile Red/Summit White/Pure Platinum/Schwarz

Style: II9813-600

Ursprungsland/-region: Vietnam