Air Jordan 1 Low SE Damenschuh

Immer legendär, immer frisch. Der AJ1 Low vermittelt ein Stück der Geschichte und Tradition Jordans und sorgt den ganzen Tag über für bequemen Tragekomfort. Wähle deine Farben und entscheide dich für das legendäre Profil mit einer hochwertigen Materialmischung und gekapseltem Air in der Ferse.

Gezeigte Farbe: Weiß/Schwarz/Desert Berry

Style: IO0668-100

Ursprungsland/-region: Vietnam