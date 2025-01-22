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Hoch bewertet
Air Jordan 1 Low SE Damenschuh - Schwarz/Weiß/Metallic Silver/Schwarz

Air Jordan 1 Low SE

Schuh (Damen)

CHF 160
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Low-Top der besonderen Art: Neue Farben und frische Strukturen verleihen dem legendären AJ1 einen besonderen Touch. Gleichzeitig kannst du dich weiterhin auf das vertraute Tragegefühl verlassen. Dieser Allzeitfavorit besteht aus hochwertigem Leder und ist mit einer Nike Air-Dämpfung und einem eleganten Design ausgestattet, das für zusätzlichen Glanz sorgt.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß/Metallic Silver/Schwarz
  • Style: HJ7743-010
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Air Jordan 1 Low SE

CHF 160

Low-Top der besonderen Art: Neue Farben und frische Strukturen verleihen dem legendären AJ1 einen besonderen Touch. Gleichzeitig kannst du dich weiterhin auf das vertraute Tragegefühl verlassen. Dieser Allzeitfavorit besteht aus hochwertigem Leder und ist mit einer Nike Air-Dämpfung und einem eleganten Design ausgestattet, das für zusätzlichen Glanz sorgt.

Vorteile

  • Nike Air-Technologie sorgt für Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
  • Die Außensohle mit Gummi bietet strapazierfähige Traktion und ist ideal im Alltag.

Produktinformationen

  • Perforationen im Zehenbereich
  • Abgerundete Kanten
  • Metall-Keychain mit Jumpman-Logo
  • Wings-Logo an der Ferse
  • Gesticktes Jumpman-Logo auf der Lasche
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß/Metallic Silver/Schwarz
  • Style: HJ7743-010
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (52)

4.8 Sterne

  • Daniela467211102

    Soddisfatta del prodotto , consegna veloce come sempre da Nike

  • Parfait

    Nike User

    Parfait ça taille bien trop stylé

  • Toll 😊

    LauraH271651266

    Sieht sehr gut aus 👍 Größe passt

Air Jordan 1 Low SE Damenschuh

Air Jordan 1 Low SE

CHF 160

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