Air Jordan 1 Low Schuh für ältere Kinder

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Air Jordan 1 Low
Schuh (ältere Kinder)
CHF 110
Ein legendärer Look, der anhält. Dieser AJ1 kombiniert das klassische Design des Originals mit hochwertigen Materialien, die dich den ganzen Tag lang am Laufen halten.
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
- Style: IV6049-451
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Air Jordan 1 Low
CHF 110
Ein legendärer Look, der anhält. Dieser AJ1 kombiniert das klassische Design des Originals mit hochwertigen Materialien, die dich den ganzen Tag lang am Laufen halten.
Vorteile
- Echtleder und Kunstleder gewährleisten hohe Strapazierfähigkeit.
- Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
Produktinformationen
- Schaumstoff-Mittelsohle
- Gummi-Außensohle
- Niedrig geschnittener Schuhkragen
- Klassische Schnürsenkel
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
- Style: IV6049-451
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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Air Jordan 1 Low
CHF 110