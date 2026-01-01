Nike Air Hoodie für ältere Kinder

Nike Air
Hoodie (ältere Kinder)
Greif zu diesem leichten Fleece-Hoodie, wenn du etwas mehr Wärme möchtest. Er ist außen glatt und innen weich für extra Gemütlichkeit. Besondere Designdetails wie ein aufgesticktes Logo auf der Brust und Kontrastpaspeln werten deinen Look auf.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß/Weiß
- Style: II7350-010
- Ursprungsland/-region: Indien
Nike Air
Greif zu diesem leichten Fleece-Hoodie, wenn du etwas mehr Wärme möchtest. Er ist außen glatt und innen weich für extra Gemütlichkeit. Besondere Designdetails wie ein aufgesticktes Logo auf der Brust und Kontrastpaspeln werten deinen Look auf.
Vorteile
- Mittelschweres, angerautes Fleece fühlt sich innen besonders weich und außen schön geschmeidig an.
- Die lockere Passform an Ärmeln und Body gibt dir den Platz, den du bei deinen Abenteuern benötigst.
Produktinformationen
- 80 % Baumwolle / 20 % Polyester
- Gesticktes Nike Air-Logo (Brust)
- Nike Air-Patch aus Silikon
- Kängurutasche
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß/Weiß
- Style: II7350-010
- Ursprungsland/-region: Indien
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 137 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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