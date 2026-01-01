Nike Air Force 1 Low By You
Personalisierbarer Herrenschuh
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Bei diesem AF1 dreht sich alles um die Details. Personalisiere dein Label, deine Schnürsenkel und dein Dubrae und vergiss nicht, ihn mit einem persönlichen Text auf der Fersenschlaufe zu kennzeichnen. Mit acht Farboptionen und zusätzlichen durchsichtigen und Gum-Rubber-Optionen für die Sohle wird dieses Design bestimmt einzigartig sein – genau wie du.
- Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color/Multi-Color
- Style: HF0659-900
- Ursprungsland/-region: China, Vietnam
Nike Air Force 1 Low By You
Bei diesem AF1 dreht sich alles um die Details. Personalisiere dein Label, deine Schnürsenkel und dein Dubrae und vergiss nicht, ihn mit einem persönlichen Text auf der Fersenschlaufe zu kennzeichnen. Mit acht Farboptionen und zusätzlichen durchsichtigen und Gum-Rubber-Optionen für die Sohle wird dieses Design bestimmt einzigartig sein – genau wie du.
Was ist deine Basis?
Beginne mit dem Obermaterial aus Leder und wähle dann zwischen herkömmlichem, durchsichtigem und Gum-Rubber-Gummi für die Mittel- und Außensohle.
Zeit für Farbe
Schlichte neutrale Farben, luxuriöse Metallic-Farben, sportliche Klassiker oder alles zusammen. Was wirst du kreieren?
Express Yourself
Deine Initialen? Ein Spitzname? Oder etwas Ähnliches, das für dich steht. Auf jeder Fersenschlaufe ist Platz für bis zu drei Zeichen. Außerdem steht dein Name auf dem Karton.
Weitere Vorteile
- Er besticht durch seine robusten Nähte, die hochwertigen Materialien und das Cupsohlen-Design und bietet Strapazierfähigkeit und geschmeidigen Style.
- Die Air-Dämpfung wurde ursprünglich für Basketball-Performance entwickelt und sorgt für lang anhaltenden Tragekomfort.
- Die Gummi-Außensohle mit traditionellen Basketball-Drehpunkten sorgt für Traktion und Strapazierfähigkeit.
Produktinformationen
- Unsere Member sind einzigartig, und deine Schuhe sind es auch. Jedes Paar wird sorgfältig von Hand gefertigt. Das Warten lohnt sich.
- Mit unserem 3D-Builder kannst du sehen, wie deine Kreation beim Experimentieren mit allen möglichen Designoptionen zum Leben erweckt wird.
- Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color/Multi-Color
- Style: HF0659-900
- Ursprungsland/-region: China, Vietnam
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Weitere Infos
Dieses Produkt wurde individuell gefertigt. Bestellungen von individuell angepassten Produkten können nach 15 Minuten nicht mehr storniert werden. Außerdem kann der Artikel nicht zurückgegeben werden, sofern kein Mangel vorliegt.