Nike Air Force 1 Low By You personalisierbarer Herrenschuh

Nike Air Force 1 Low By You

CHF 170

Bei diesem AF1 dreht sich alles um die Details. Personalisiere dein Label, deine Schnürsenkel und dein Dubrae und vergiss nicht, ihn mit einem persönlichen Text auf der Fersenschlaufe zu kennzeichnen. Mit acht Farboptionen und zusätzlichen durchsichtigen und Gum-Rubber-Optionen für die Sohle wird dieses Design bestimmt einzigartig sein – genau wie du.

Was ist deine Basis?

Beginne mit dem Obermaterial aus Leder und wähle dann zwischen herkömmlichem, durchsichtigem und Gum-Rubber-Gummi für die Mittel- und Außensohle.

Zeit für Farbe

Schlichte neutrale Farben, luxuriöse Metallic-Farben, sportliche Klassiker oder alles zusammen. Was wirst du kreieren?

Express Yourself

Deine Initialen? Ein Spitzname? Oder etwas Ähnliches, das für dich steht. Auf jeder Fersenschlaufe ist Platz für bis zu drei Zeichen. Außerdem steht dein Name auf dem Karton.