Nike Air Force 1 High By You personalisierbarer Herrenschuh

Nike Air Force 1 High By You

CHF 195

Bei diesem AF1 dreht sich alles um die Details. Personalisiere dein Label, deine Schnürsenkel und dein Dubrae und vergiss nicht, ihn mit einem persönlichen Text auf der Fersenschlaufe zu kennzeichnen. Mit acht Farboptionen und zusätzlichen durchsichtigen und Gum-Rubber-Optionen für die Sohle wird dieses Design bestimmt einzigartig sein – genau wie du.

Was ist deine Basis?

Beginne mit dem Obermaterial aus Leder und wähle dann zwischen herkömmlichem, durchsichtigem und Gum-Rubber-Gummi für die Mittel- und Außensohle.

Zeit Farbe

Schlichte neutrale Farben, luxuriöse Metallic-Farben, sportliche Klassiker oder alles zusammen. Was wirst du kreieren?

Express Yourself

Deine Initialen? Ein Spitzname? Oder etwas Ähnliches, das für dich steht. Personalisiere die Schlaufe mit bis zu neun Zeichen. Außerdem steht dein Name auf dem Karton.