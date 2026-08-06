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Nike Air Force 1 '07 Schuh (Herren) - Weiß/Fir/Cool Grey/Cool Grey

Nike Air Force 1 '07

Herrenschuh

CHF 135
Nike Air Force 1 '07 Schuh (Herren) - Weiß/Fir/Cool Grey/Cool Grey
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Bequem, langlebig und zeitlos – dieser Schuh ist aus gutem Grund die Nummer 1. Beim Air Force 1 trifft klassisches Design auf Echt- und Kunstleder für einen frischen, cleanen Look.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Fir/Cool Grey/Cool Grey
  • Style: IX0349-100
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Nike Air Force 1 '07

CHF 135

Bequem, langlebig und zeitlos – dieser Schuh ist aus gutem Grund die Nummer 1. Beim Air Force 1 trifft klassisches Design auf Echt- und Kunstleder für einen frischen, cleanen Look.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Echt- und Kunstleder mit perforiertem Zehenbereich ist atmungsaktiv und bequem.
  • Ein Nike Air-Element sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
  • Die Gummi-Außensohle mit klassischen Drehpunkten sorgt für Traktion und Strapazierfähigkeit.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Fir/Cool Grey/Cool Grey
  • Style: IX0349-100
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (2)

5 Sterne

  • Belle

    LucaM736848825

    Belle e comode, un po' rigide all'inizio ma man mano si adattano

  • Farbdetails sind klasse.

    PhilippS849606234

    Klasse Schuh mit diskreten Details. Bequem wie immer.

Nike Air Force 1 '07 Schuh (Herren)

Nike Air Force 1 '07

CHF 135

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