Nike Air Force 1 '07 Schuh (Herren)

Belle
LucaM736848825
Belle e comode, un po' rigide all'inizio ma man mano si adattano
Bequem, langlebig und zeitlos – dieser Schuh ist aus gutem Grund die Nummer 1. Beim Air Force 1 trifft klassisches Design auf Echt- und Kunstleder für einen frischen, cleanen Look.
Nike Air Force 1 '07
Bequem, langlebig und zeitlos – dieser Schuh ist aus gutem Grund die Nummer 1. Beim Air Force 1 trifft klassisches Design auf Echt- und Kunstleder für einen frischen, cleanen Look.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
Belle
LucaM736848825
Belle e comode, un po' rigide all'inizio ma man mano si adattano
Farbdetails sind klasse.
PhilippS849606234
Klasse Schuh mit diskreten Details. Bequem wie immer.
Nike Air Force 1 '07