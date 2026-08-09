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Nike Air Force 1 '07 Edge Herrenschuh - Weiß/Metallic Silver/Weiß

Nike Air Force 1 '07 Edge

Herrenschuh

CHF 150
Nike Air Force 1 '07 Edge Herrenschuh - Weiß/Metallic Silver/Weiß
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Bequem, langlebig und zeitlos – dieser Schuh ist aus gutem Grund die Nummer 1. Dieser Air Force 1 aus geschmeidigem Leder mit Stern-Applikation und silberfarbenem Dubrae verleiht deinem Look das gewisse Etwas.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Metallic Silver/Weiß
  • Style: IM5750-100
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Nike Air Force 1 '07 Edge

CHF 150

Bequem, langlebig und zeitlos – dieser Schuh ist aus gutem Grund die Nummer 1. Dieser Air Force 1 aus geschmeidigem Leder mit Stern-Applikation und silberfarbenem Dubrae verleiht deinem Look das gewisse Etwas.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Leder mit perforiertem Zehenbereich ist atmungsaktiv und bequem.
  • Das Nike Air-Element gewährleistet eine leichtgewichtige Dämpfung.
  • Die Gummi-Außensohle mit klassischen Drehpunkten sorgt für Traktion und Strapazierfähigkeit.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gepolsterter Schuhkragen
  • Dubrae in Metallic Silver
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Metallic Silver/Weiß
  • Style: IM5750-100
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (2)

5 Sterne

  • Will always be a go to classic in all white.

    AhmedH321107780

    Great sneaker! I sized down and they fit perfectly!

  • Chris254503625

    You just gotta love these shoes.

Nike Air Force 1 '07 Edge Herrenschuh

Nike Air Force 1 '07 Edge

CHF 150

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