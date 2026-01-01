Nike After Dark Tour Dri-FIT unstrukturierte Club-Cap

Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.

Diese verstellbare Club-Cap feiert die Nike After Dark Tour, eine Serie von Frauenrennen mit nächtlichen Lauf-Events in Städten auf der ganzen Welt. Sie sorgt mit Nike Dri-FIT-Material und einem integrierten Schweißband für trockenen Tragekomfort bei Tag und Nacht.