Nike AeroSwift Dri-FIT-ADV-Lauf-Tanktop im Crop-Design für Damen

Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Verkürztes Lauf-Tanktop mit Dri-FIT ADV-Technologie (Damen)
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Dieses renntaugliche Oberteil wurde für den Sieg entwickelt und sorgt für trockenen Tragekomfort, während du die Ziellinie überquerst. Es ist schweißableitend, atmungsaktiv und mit einem Print versehen, der vom schillernden Glanz einer Diamanttrophäe inspiriert wurde.
- Gezeigte Farbe: Off White/Schwarz
- Style: IF3647-101
- Ursprungsland/-region: Kambodscha
Nike AeroSwift
Dieses renntaugliche Oberteil wurde für den Sieg entwickelt und sorgt für trockenen Tragekomfort, während du die Ziellinie überquerst. Es ist schweißableitend, atmungsaktiv und mit einem Print versehen, der vom schillernden Glanz einer Diamanttrophäe inspiriert wurde.
Vorteile
- Nike Dri-FIT ADV ergänzt unsere schweißableitende Technologie um fortschrittliche Kühlung und atmungsaktive Zonen, um einen trockenen und angenehmen Tragekomfort zu gewährleisten.
- Leichtes Webmaterial mit perforierten Bereichen optimiert die Atmungsaktivität in Bereichen, in denen man stark schwitzt.
- Der gebondete Saum an Hals- und Armausschnitten bietet ein geschmeidiges Tragegefühl und maximale Bewegungsfreiheit.
- Seitliche Schlitze sorgen für eine optimale Luftzirkulation.
Produktinformationen
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Off White/Schwarz
- Style: IF3647-101
- Ursprungsland/-region: Kambodscha
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 175 cm
- Schmale Passform: schlank und passgenau
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Keine Bewertungen
Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Nike AeroSwift.
Nike AeroSwift