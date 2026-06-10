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Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Lauf-Singlet (Herren) - Schwarz/Dark Smoke Grey/Bright Crimson

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV-Lauf-Singlet für Herren

CHF 110
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Komm in den Rhythmus und lauf los. Dieses leichte, für eine hohe Geschwindigkeit entwickelte Lauf-Tanktop verfügt über eine moderne schweißableitende Technologie, die dafür sorgt, dass du bis zur Ziellinie trocken und kühl bleibst.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
  • Style: IR4444-010
  • Ursprungsland/-region: Kambodscha

Nike AeroSwift

CHF 110

Komm in den Rhythmus und lauf los. Dieses leichte, für eine hohe Geschwindigkeit entwickelte Lauf-Tanktop verfügt über eine moderne schweißableitende Technologie, die dafür sorgt, dass du bis zur Ziellinie trocken und kühl bleibst.

Vorteile

  • Die Nike Dri-FIT ADV-Technologie kombiniert feuchtigkeitsableitendes Material mit einer fortschrittlichen Konstruktion und Designelementen, was dich angenehm trocken hält.
  • Das leichte Material fühlt sich besonders atmungsaktiv an.

Produktinformationen

  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Reflektierende Designdetails
  • Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
  • Style: IR4444-010
  • Ursprungsland/-region: Kambodscha

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Sehr schöne

    СлаваБ714521653

    Top Farbe ,M bestellt passt sehr gut und die Länge endlich länger als die vorherigen Modelle ,Preis ist sehr teuer….

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Lauf-Singlet (Herren)

Nike AeroSwift

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